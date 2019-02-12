موعد مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019 دور المجموعات: مباراة الزمالك ونصر حسين داي

موعد مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019، يبحث الكثير من جماهير الزمالك عنها، حيث تم الإعلان عن مواعيد مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية بعدما تم الإعلان عن نتائج قرعة الكونفدرالية التي تم إجرائها اليوم رسميا في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، ومن خلال هذا الموضوع سنتعرف على جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية.

مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019

هذا وقد أسفرت نتائج قرعة الكونفدرالية 2019 عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:”جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي”، وقد صرح أمير مجاهد، مدرب الزمالك، أن مجموعة الزمالك في الكونفدرالية متوسطة وبالتالي فأنه من السهل عبور دور المجموعات والتأهل لدور نصف النهائي.

ويدخل الزمالك تلك البطولة من أجل المنافسة والتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 الغائب عن أروقة النادي منذ عام 2002، وبالتالي سيسعى فريق الزمالك بكل ما قوته لاستعادة اللقب الغائب.موعد مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019

موعد مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019

والآن مع جدول موعد مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية 2019، حيث تنطلق أولى مباريات الزمالك في الكونفدرالية يوم 3 فبراير لتكون أخر مباراة له في دور المجموعات يوم 17 مارس:

المباراة اليوم جورماهيا والزمالك 3 فبراير الزمالك ونصر حسين داي 13 فبراير بيترو أتليتكو والزمالك 24 فبراير الزمالك وبيترو أتليتكو 3 مارس الزمالك وجورماهيا 10 مارس نصر حسين داي والزمالك 17 مارس

علما بأن الفريق المذكور أولًا ستقام المباراة على أرضه، وكان الزمالك قد تأهل لبطولة الكونفدرالية 2019 بعدما فاز على اتحاد طنجة المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/1.

قرعة الكونفدرالية الافريقية 2019

ولمعرفة نتائج القرعة اضغط هنا قرعة الكونفدرالية 2019: نتائج قرعة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، للاطلاع على نتيجة دور المجموعات في الكونفدرالية.

أعربت جماهير نادي الزمالك عبر السوشيال ميديا عن رضاها التام عن المجموعة التي وقع بها نادي الزمالك في دوري المجموعات المؤدي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

تحديث: من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داي غدا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2019، على ملعب برج العرب.