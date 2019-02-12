يلا شووت | الآن رابط شغال مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع في الدوري السعودي...

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر الاسطورة دوري بلس كورة ستار يلا شوت Dawri plus كورة لايف كورة أون لاين كورة جول، يستضيف نادي أهلي جدة اليوم نادي النصر في الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ونرفق لكم رابط بث مباشر مباراة أهلي جدة والنصر لايف بدون تقطيع حتى يتمكن جميع عشاق الناديين من مشاهدة المباراة أونلاين بدون تقطيع.

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مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والنصر في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم إذاعة اللقاء عبر KSA Sports 1 و Dawri Plus 1 HD بث مباشر، والتي ستشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

بث مباشر مباراة الأهلي والنصر دوري بلس

بث مباشر مباراة الأهلي والنصر دوري بلس الاسطورة يلا شوت كورة ستار، يدخل نادي النصر مباراة اليوم من أجل حصد نقاط المباراة ومواصلة الضغط على نادي الهلال صاحب المركز الاول في الدوري السعودي برصيد 49 نقطة بعدما حقق الفوز على القادسية، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ويأمل في الفوز خلال مباراة اليوم لتضييق الفارق من النقاط.

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نتيجة مباراة أهلي جدة والنصر

الأهلي النصر 0 0