ما علاقة الممثلة غادة ابراهيم في قضية خالد يوسف

ذُكرت أسماء الكثير من الفنانات وسيدات الأعمال في قضية المخرج خالد يوسف الأخيرة، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديوهات إباحية له مع عدة سيدات، ومن بين هذه الأسماء الفنانة غادة ابراهيم.

من جهتها، نفت الفنانة غادة تورطها في هذه الفيديوهات في أحدث تصريحاتها الصحفية، مؤكدة إنها بعيدة عن مثل هذه الفضائح.

وأكدت غادة إنها علي ثقة بإن ليس لها أي مقاطع لها وإنها برئية من هذه التهم ،مطالبة من لديه أي دليل إدانه فليظهرها للرأي العام.

وأضافت أنها لم تلتقي المخرج خالد يوسف ولا مرة ، وإنها لا تعرف طريق مكتبه الخاص، وقدمت دليلها إنها لم تتعاون معه في أي عمل فني من إخراجه. وفق "ميدان الأخبار"

يذكر أن نيابة أول مدينة نصر حبست الشاباتين مني فاروق وشيما الحاج،15 يومًا على ذمة التحقيقات، ، بعد انتشار مقاطع إباحية خلال مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع المخرج خالد يوسف.