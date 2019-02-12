كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلان وفيلم ومسرحية لمحمد فراج في 2019 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الفنان محمد فراج، في 2019 حالة من الانتعاش الفني، حيث يعرض له حاليًا مسلسل "أهو دا اللي صار"، على ON E، بالإضافة لتحضيره لمسلسله الجديد في رمضان 2019 "قابيل".

بدأ محمد فراج تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "قابيل" للمنافسة به في موسم دراما رمضان المقبل، ويضم العمل مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة بجانب أبطال العمل فراج وأمينة خليل، وهو من إخراج كريم الشناوي وتأليف محمد صقر وأحداثه تدور في إطار درامي مشوق.

أما "أهو دا اللي صار"، بطولة فراج وروبي وأحمد داود، فيعرض يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً على ON E، وتدور أحداثه خلال 100 عام، في زمنين مختلفين في أربعينات القرن الماضي، والألفية الحالية، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حاتم علي.

يستعد فراج أيضًا لعرض فيلم "الممر"، الذي يجسد فيه شخصية عسكري بالجيش المصري، وتدور أحداثه حول مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل، وهو قصة أمير طعيمة في أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.

في سياق آخر يكثف محمد فراج من بروفات مسرحية "الملك لير"، للفنان يحيى الفخراني، وذلك ضمن عروض cairo show، وتعد واحدة من أشهر نصوص المسرح العالمي التي كتبها ويليام شكسبير.