كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "أهو ده اللي صار".. علي الطيب يشارك في مسلسل "قابيل" رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان علي الطيب، أمس، صورًا من كواليس تصويره مسلسل قابيل المقرر عرضه رمضان المقبل، المسلسل إنتاج شركة E Producers لـعبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد، تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج كريم الشناوي.

ويشارك علي الطيب بطولة المسلسل النجوم محمد فرّاج، محمد ممدوح وأمينة خليل، ويدور المسلسل حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة دوافع القاتل.

بدأ علي الطيب التمثيل بالاشتراك في تقديم برنامج ستاند آب كوميدي، ثم بدأ في العديد من الأعمال الدرامية مثل العندليب: حكاية شعب، الإمام المراغي، الطبال، الميزان، عشم أبليس والرحلة بجانب بعض أدواره ف السيت كوم مثل تامر وشوقية ومش فريندز، كما له العديد من الأدوار القوية في السينما مثل دوره في أفلام اشتباك، فوتوكوبي، على جثتي، طلق صناعي وليلة هنا وسرور، وبجانب مسلسل قابيل الذي يصوّره حاليًا استعدادًا للمنافسة في شهر رمضان، يُعرض للنجم حاليًا على قنوات ON مسلسل أهو ده اللي صار والذي يعتبر أحدث أعماله الفنية.