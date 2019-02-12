كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صورة لـ محمد رمضان من كواليس مسلسل "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد رمضان، أول صورة له من كواليس تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "زلزال"، ويظهر بالصورة هو يجلس على الأرض بالجلابية ويمسك فى يده "الشيشة".

وكتب رمضان: على الصورة التي نشرها، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "من تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019، ثقة في الله نجاح تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي".

وبدأ النجم محمد رمضان، أمس الاثنين، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "زلزال" فى منطقة الهرم، وتحديداً فى نزلة السمان للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل مع السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج ابراهيم فخر.

ومسلسل " زلزال" من بطولة النجم محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وأحمد صيام وحسام داغر، إنتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.