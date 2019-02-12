كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمينة خليل تواصل تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "قابيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الفنانة أمينة خليل، مؤخرًا تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "قابيل"، والذي تقدم خلاله شخصية جديدة لم يسبق أن قدمتها من قبل.

مسلسل "قابيل" من بطولة أمينة خليل ومحمد فراج ومحمد ممدوح، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه الإخراجية للدراما، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح شركة E Producers.

جدير بالذكر أنه يعرض للفنانة أمينة خليل حاليا في السينمات فيلم "122" الذي تجاوزت إيراداته 20 مليون جنيه حتى الآن، وتشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وأحمد داوود، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.