نتائج التمهيدي 2019 العراق للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة ” السادس الابتدائي ”...

ننشر روابط الاستعلام عن نتائج امتحانات التهميدي بالعراق 2019 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة لجميع المحافظات، وذلك عقب انتهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة والتدقيق بأوراق الامتحانات التمهيدية للصف السادس الإبتدائي 2019 العراق والتي لن تدوم طويلا على إعلان نتائج التمهيدي 2019 في العراق لجميع المحافظات تباعا عبر الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية أو ملفات عبر موقع جوجل درايف.

والجدير بالذكر أن جدول امتحانات التمهيدي 2019 للمرحلة الإبتدائية والمتوسطة ” الإعدادية ” قد بدأت في تاريخه يوم 3 فبراير بجميع المحافظات بالعراق واستمرت حتى يوم 11 فبراير، وذلك وسط استقرار أمني لجميع الطلاب داخل كافة اللجان الامتحانية وفور انتهاء أعمال التصحيح سو نوافيكم بكل جديد.

نتائج التمهيدي 2019 الابتدائية والإعدادية

قد تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات التمهيدي 2019 لمرحلة السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية لجميع محافظات العراق على التوالي:

الكرخ الأولي.

الكرخ الثانية.

الكرخ الثالثة.

الرصافة الأولى.

الرصافة الثانية.

الرصافة الثالثة.

البصرة.

كربلاء.

كركوك.

واسط.

النجف.

ديالي.

الأنبار.

ذي قار .

بابل.

القادسية.

نينوي.

المثنى.

أربيل.

السلمانية.

عقب رصد درجات الطلاب بالكشوف النهائية سوف تتوفر النتيجة عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق وذلك لجميع الدراسات المتبعة المرحلتين الابتدائية و الإعدادية سواء كل من :

الدراسات الإسلامية.

الدراسات الكردية.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والعراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يمكن الحصول على نتائج التمهيدي الرصافة 2019 عبر الرابط الخاص بها.