“تابع الآن” نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12-2-2019 في دوري أبطال أفريقيا...

يخوض أصحاب القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء الموافق 12-2-2019 اختبارا صعبا للغاية، وذلك عندما يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على فريق سيمبا التنزاني في إطار مباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لعام 2019، ويسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة إلى حسم تأهله إلى دور ثمن النهائي مبكرا، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب فور نيوز ومن خلال هذا المقال بتغطية نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا لحظة بلحظة، كما سنقدم لكم القنوات التي ستقوم ببث هذا اللقاء الهام والمرتقب حصريا.

مباراة الأهلي وسيمبا اليوم

تأتي هذه المباراة المرتقبة ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري المجموعات، ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو يحتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن فاز في المباراة الأولى على فيتاكلوب الكونغولي، وتعادل في المباراة الثانية مع ساورة الجزائري، ثم فاز في مباراة الذهاب على سيمبا بخماسية نظيفة، جدير بالذكر أنه في حال فوز الأهلي بهذه المباراة سوف يحسم إلى حد كبير تأهله إلى دور الثمانية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة لها

قرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مصر، والساعة 4:00 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة BEINSPORT HD 2 الناقل الحصري لهذه البطولة.

نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة فور انطلاقها.