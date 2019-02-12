تراند اليوم : جمل عن الحب ____ متي عيد الحب 2019 || Valentine's Day 14-2-2019 رسائل للعشاق والمخطوبين رسائل...

خلال أيام قليلة يحتفل الكثر من العشاق في كل مكان بـ عيد الحب أو ما يسمى يوم الفلنتاين ، وهو يوم يرمز للحب ، حيث يخصصه العشاق لتبادل التهاني والهدايا بينهم ، فمتى عيد الحب 2019 ، وما هي قصة عيد الحب ، ولماذا سم بهذا الاسم ، كل ذلك نزودكم به اليوم من خلال المقال التالي ، لجميع الباحثين عن تفاصيل عيد الحب.

تاريخ عيد الحب 2019 :-

يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين (بالإنجليزية: Valentine's Day) هو احتفال مسيحي يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم، لذلك فهو جيد للأسواق التجارية والأرباح.

ما قصة عيد الحب :-

حمل عدد من "الشهداء" المسيحيين الأوائل اسم فالنتين. أما القديسان المسيحيان اللذان يجري تكريمهما في الرابع عشر من شهر فبراير فهما: القديس فالنتين الذي كان يعيش في روما (Valentinus presb. m. Romae)، وكذلك القديس فالنتين الذي كان يعيش في مدينة تورني Valentinus ep. Interamnensis m. ‘‘Romae وكان القديس فالنتين الذي كان يعيش في روما قسيسًا في تلك المدينة، وقد قتل حوالي عام 269 بعد الميلاد وتم دفنه قرب طريق "فيا فلامينا". ودفنت رفاته في كنيسة سانت براكسيد في روما.

أما القديس فالنتين الذي كان يعيش في تورني فقد أصبح أسقفًا لمدينة انترامنا (الاسم الحديث لمدينة تورني) تقريبًا في عام 197 بعد الميلاد، ويُقال إنه قد قُتل فترة الاضطهاد التي تعرض له المسيحيون أثناء عهد الإمبراطور أوريليان. وجرى دفنه أيضًا قرب "فيا فلامينا"، ولكن في مكان مختلف عن المكان الذي تم فيه دفن القديس فالنتين الذي كان يعيش في روما. أما رفاته، فقد تم دفنها في باسيليكا (كنيسة) القديس فالنتين في تورني. أما الموسوعة التي تحمل اسم كاثوليك إنسايكلوبيديا فتتحدث أيضًا عن قديس ثالث يحمل نفس الاسم وقد ورد ذكره في "سجل الشهداء والقديسين الخاص بالكنيسة الكاثوليكية" في الرابع عشر من شهر فبراير. وقد قتل في أفريقيا مع عدد من رفاقه، ولكن لا توجد أية معلومات أخرى معروفة عنه.

ولا يوجد أي مجال للحديث عن الرومانسية في السيرة الذاتية الأصلية لهذين القديسين الذين عاشا في بدايات العصور الوسطى. وبحلول الوقت الذي أصبح فيه اسم القديس فالنتين مرتبطًا بالرومانسية في القرن الرابع عشر، كانت الاختلافات التي تميز بين القديس فالنتين الذي كان يعيش في روما والقديس فالنتين الذي كان يعيش في تورني قد زالت تمامًا.

وفي عام 1969، عندما تمت مراجعة التقويم الكاثوليكي الروماني للقديسين تم حذف يوم الاحتفال بعيد القديس فالنتين في الرابع عشر من شهر فبراير من التقويم الروماني العام، وإضافته إلى تقويمات أخرى (محلية أو حتى قومية) لأنه: "على الرغم من أن يوم الاحتفال بذكرى القديس فالنتين يعود إلى عهد بعيد، فقد تم اعتماده ضمن تقويمات معينة فقط لأنه بخلاف اسم القديس فالنتين الذي تحمله هذه الذكرى، لا توجد أية معلومات أخرى معروفة عن هذا القديس سوى دفنه بالقرب من طريق "فيا فلامينا" في الرابع عشر من شهر فبراير."ولا يزال يتم الاحتفال بهذا العيد الديني في قرية بالتسان في جزيرة مالطا، وهو المكان الذي يُقال إن رفات القديس قد وُجدت فيه. ويشاركهم في ذلك الكاثوليكيون المحافظون من جميع أنحاء العالم ممن يتبعون تقويمًا أقدم من ذلك التقويم الذي وضعه مجلس الفاتيكان الثاني.

وقد قام بيد باقتباس أجزاء من السجلات التاريخية التي أرّخت لحياة كلا القديسين الذين كانا يحملان اسم فالنتين، وتعرّض لذلك بالشرح الموجز في كتاب Legenda Aurea "الأسطورة الذهبية".ووفقًا لرؤية بيد، فقد تم اضطهاد القديس فالنتين بسبب إيمانه بالمسيحية وقام الامبراطور الروماني كلوديس الثاني باستجوابه بنفسه. ونال القديس فالنتين إعجاب كلوديس الذي دخل معه في مناقشة حاول فيها أن يقنعه بالتحول إلى الوثنية التي كان يؤمن بها الرومان لينجو بحياته. ولكن القديس فالنتين رفض، وحاول بدلاً من ذلك أن يقنع كلوديس باعتناق المسيحية.ولهذا السبب، تم تنفيذ حكم الإعدام فيه. وقبل تنفيذ حكم الإعدام، قيل إنه قد قام بمعجزة شفاء ابنة سجانه الكفيفة.

جمل عن الحب :-

كل أمنياتي في العام الجديد أن يجمعنا الله معاً كُلّْ سنه .. و انا عَلَى قَلْبكْ كل عام و أنت غارق في عمقي.. كل عام و أنت هنا… تسكن هذا الوريد كل عام و أنتِ صدفة اختلفت عن باقي الصدف، يا نعمة من سابع سما كل عام وأنت نعمة أدعي ان تبقى لي عُمر كل عام وانت وسط قلبي تعيش كل عام وانت لروحي مصدر فرح سينتهي عام أحببتك فيه بجنون وسيبدأ عام جديد أعشقك فيه أكثر ربما يخبأ لنا عامنا الجديد صدفة تجمعنا سوياً كأن العُمر بقربك جنة وجودك شخص واحد يهمه أمرك يعطيك مبرراً منطقياً لتبتسم كيف لي أن أخفي لهفة ملامحي عند ذكر إسمك ان غاب يترك في غيابه فراغات .. و إذا حضر يحجب حضور البقيه لا يحلو يومي إلا معك ولا تسعد أوقاتي إلا بك أحبكك للحد الذي لا يوصف أطل حديثك معي وإشبعني سعادة وابقى أحبك وتبقى بعيني لا مثيل لك قربها يغنيني عن كل شئ قربها اكتفائي والحمدلله على حُبك دائماً وابداً يارب قلبي وقلبها ، ابقها لي وابقني لها و كأنها تحملُ في عينَيها سعادتي تعديت مرحلة الحب والعشق فأنا أتنفسك الآن ولو تكرر عمري مرة اخرى تأكد بأنني سأحبك ايضاً دائماً أفشل في محاولة إيضاحي لك أنك الاهم من بين العالمين،وأني أحبك جداً ‏أنا فقط أحبك بطريقة لا يفهمها أولئك الذين يقولونها لك بطرق كاذبة أنا فقط احتفظ بك في مخيلتي وقلبي وجميعهم يحتفظون بك في أحاديثهم أمامك أحِنُّ لتَفاصيلٍ كانتْ تملأني بهم ، فيارب أنني أستودعكَ قلبي وحنينه مآ ظل شي بعد ينگال وياك الحجي شينفع ! العتب مرآت فشله يصير إذا مايلگهہ أذن تسمع سنبقَى بالحُب صِغارٌ , حتَى وإن ظهر الشَيب و كُبرنا

عبارات عن الحب