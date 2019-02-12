بشريات من منى فاروق وشيماء الحاج في القضية الأخيرة

ادلت الفنانات المصريتان منى فاروق وشيما الحاج، في أول ظهور بعد قضية الفيديو الإباحي مع المُخرج خالد يوسف، باعترافات خطيرة.

ووفقاً لموقع "دوت مصر"، جددت محكمة جنح مدينة نصر حبس منى وشيما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ووجهت لهما المحكمة، تهمة نشر فيديو إباحي مع مخرج مشهور، والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ.

الفنانتان اعترفتا أمام النيابة بأنهما اللتان ظهرتا في الفيديو الإباحي.

وأكدت منى وشيما عدم علمهما بأن المخرج يصورهما، وأنهما فوجئتا بانتشار تلك الفيديوهات عبر الإنترنت.

ووصلا المتهمتان للمحكمة وأخفيتا وجههما عن الأنظار.