كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزة هيكل: الدراما فن وليست إجرامًا.. رفقًا بالمشاهد حتى لا نصبح مجرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت دكتورة عزة أحمد هيكل، أن دراما الجريمة تبعث الإسفاف والسوقية والدموية وتدمير للسلوك والذوق والإنسانية. وأكدت "هيكل" في تصريحاتها ظهر اليوم أن دراما الجريمة قد تكون من أكثر أنواع الدراما تشويقاً وجذباً للمشاهد حيث إن عنصر التشويق والمغامرة وكشف المجهول يعد من أبرز عناصر البناء الفنى والتسلسل المنطقى الكلاسيكى للحبكة الدرامية أو الحدوتة الفنية التى كما قال أرسطو تستدعى أن يستخدم القارئ أو المتلقى أو المشاهد الذاكرة والذكاء؛ لأن عليه تذكر الأحداث والمواقف لربط بعضها ببعض، والذكاء يجد أسبابا وعناصر ترشده إلى كشف اللغز والسر الخافى عن المتلقى، الذى هو من صنع وخيال الكاتب، وكما بدأت الإذاعة دراما الجريمة، كان للمستشار بهاء الدين أبوشقة السبق فى تقديم وكتابة برنامج شهير للإذاعة المصرية- البرنامج العام.. أغرب القضايا، الذى حظى على مدار سنوات عدة بنسبة استماع وجماهيرية شديدة عن دراما الواقع، حيث الجرائم تتم كتابتها بصورة درامية تناسب المستمع. كما ان الرسائل الإعلامية والفنية التى تبعثها تلك الدراما من إسفاف وسوقية ودموية وتدمير للسلوك والذوق والإنسانية تنقل صوراً سلبية عن المجتمع المصرى على كل المستويات، الدراما فن وليست إجراماً، رفقاً بالمشاهد حتى لا نصبح مجرمين.

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