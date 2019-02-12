يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت حصري | كورة أون لاين | كورة لايف |...

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت حصري | كورة أون لاين | كورة لايف | جول كورة | الاسطورة | كول كورة، متابعينا الكرام من مختلف أنحاء العالم جئنا لكم اليوم بموعد مباراة جديدة وقوية ضمن مبارايات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، حيث إننا على موعد اليوم الثلاثاء الموافق ١٢/٢/٢١٠٩ مع مباراة قوية جدا بين فريق النادي الأهلي المصري وفريق نادي سيمبا التنزاني في ثاني مواجهة لهم ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اونلاين.

مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر، ومن الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى قد إنتهت بفوز النادي الأهلي بعد تسجيل ٥ أهداف كاملة في مرمى نادي سيمبا، ويسعى فريق النادي الأهلي للفوز في مباراة اليوم والتأهل لدور الثمانية، خاصة وقد إستطاع تصدر جدول المجموعة الخاصة به بعدد نقاط بلغ ٧ نقاط، يلا شوت مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا اليوم

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق النادي الأهلي ضد فريق نادي سيمبا اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من فبراير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والرابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات دوري أبطال افريقيا.

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد دار السلام في العاصمة التنزانية، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd 2 الرياضية ببث اليوم بين فريق الأهلي المصري، وفريق سيمبا التنزاني على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي دوري أبطال أفريقيا من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع، مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا مباشر يوتيوب اون لاين.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا

نضع لكم رابط البث قبل بدأ اللقاء.