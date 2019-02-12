يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت حصري | كورة أون لاين | كورة لايف |...

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت حصري | كورة أون لاين | كورة لايف | جول كورة | الاسطورة | كول كورة، حالة من القلق والترقب تسيطر على الأجواء المصرية لعشاق المارد الأحمر النادي الأهلي بسبب انتظار مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا ٢٠١٩ دور المجموعات، والتي تقرر أن يتم إقامتها وبثها اليوم الثلاثاء الموافق ١٢/٢/٢٠١٩ وذلك في مواجهة فريق النادي التنزاني فريق نادي سيمبا، الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اونلاين.

مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر

يلا شوت مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر، ويسعى كلا الفريقين المتواجهين اليوم للتغلب على الآخر وتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الخاصين بالمباراة، حيث استطاع الأهلي المصري رغم ارتباطه بالعديد من البطولات الأخرى في التغلب على الثلاث فرق المتواجدة معه بنفس المجموعة وتصدر المجموعة برصيد ٧ نقاط، كما أنه سيسعى للفوز اليوم للتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم ٢٠١٩ والحصول على لقب بطل الدوري لهذا العام، كورة لايف مباراة الاهلي وسيمبا بث حي.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا اليوم

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق النادي الأهلي المصري ضد فريق نادي سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من فبراير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والرابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات دوري أبطال أفريفيا.

كما تقرر أن يتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد دار السلام في العاصمة التنزانية، هذا بالإضافة إلى أنه ستقوم قناة بي ان سبورت hd 2 الرياضية ببث اليوم بين فريق النادي الأهلي، وفريق نادي سيمبا على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي دوري أبطال أفريقيا من مختلف أنحاء العالم اجمع.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا

نضع لكم رابط البث قبل بدأ اللقاء.