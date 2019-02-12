“شاهد الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا في أفريقيا اليوم دون...

لغير مشتركي bein sports، تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي في بطولة أفريقيا اليوم ضد سيمبا التنزاني مجاناً وبدون تشفير، كما يعلم الجميع أن مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية منذ مرحلة المجموعات يتم عرضها مشفرة عبر قنوات بي إن سبورت للمشتركين فقط على النايل سات بشكل حصري، ولكن ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا عصر اليوم الثلاثاء.

تهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم المارد الأحمر في مصر وخارجها، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا مجاناً في حال امتلاكك رسيفر beoutq، أو من الرسيفرات الداعمة لتشغيل القنوات، وذلك بتوجيه قمر الاستقبال الخاص بك عبر عرب سات، والتمتع بمشاهدة المباريات مجاناً دون دفع مقابل، وفي حال كنت تمتلك طبق بحجم 120 سم فقط، يمكنك توجيه العدسة الخاصة بك على قمر يوتلسات، والتمتع ومشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني عبر قناة أرينا سبورت والتي نجحت منذ عامين في الحصول على حقوق نقل مباريات الأندية في البطولات الأفريقية بالتعليق الأجنبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

تبدأ مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن قناة النيل للرياضة الأرضية لن تنقل المباراة بصفتها خارج الأرض، كما نقلت مباراة الذهاب في الثاني من الشهر الحالي بين الفريقين.