بث حصرى مباشر HD مباراة الاهلي وسيمبا| Al Ahly يوتيوب | كورة لايف bein sport يلا شوت مشاهدة مباراة...

بث مباشر HD مباراة الاهلي وسيمبا فى دورى أبطال أفريقيا، الجولة الرابعة فى دورى المجموعات، التى يسعى من خلال الشياطين الحمر تأكيد تصدرهم المجموعة الرابعة بفوزهم اليوم على نادى سيمبا التنزانى، الأهلى يملك رصيد سبع نقاط، و يريد الفوز ليصعد الى دور الثمانية، كماأنه فاز عليه فى مصر بخمسة أهداف نظيف، و يريد اليوم تأكيد تفوقه على سيمبا، سيمبا لديه ثلاث نقاط و مازال لديه الأمل فى بلوغ دور الثمانية.

رابط يلا شوت الجديد مباراة الأهلى و سيمبا التنزانى

مباراة الاهلي وسيمبا فى دورى أبطال أفريقيا ستقام اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، فى تمام الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعوديى، الخامسة بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة.بث مباشر مباراة الاهلى

رابط البث المباشر لمباراة الأهلى و سيمبا التنزانى

سيتم وضع رابط البث قبل المباراة