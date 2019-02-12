تراند اليوم : موريتانيا || نتائج مسابقة الصحة 2019 اسماء لوائح نتائج مسابقة الصحة في موريتانيا

رابط نتائج مسابقة الصحة 2019 اسماء لوائح نتائج مسابقة الصحة في موريتانيا ، حمل الآن لوائح وأسماء جميع المقبولين في مسابقة الصحة في موريتانيا للعام 2019 2018 - والتي أعلنت عنها رسميا اللجنة الوطنية للمسابقات في موريتانيا .

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ، عبر موقع اللجنة الوطنية للمسابقات عن اسماء جميع المقبولين في مسابقة وزارة الصحة الموريتانية للعام 2018 2019 رسميا .

وفيما يلي نتائج المسابقة:

وأكدت وزارة الصحة أن اسماء جميع المقبولين في نتائج مسابقة وزارة الصحة في موريتانيا للعام 2019 عبر موقع اللجنة الوطنية للمسابقات عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لمسابقة وزارة الصحة موريتانيا للعام 2018 2019 .

رابط تحميل نتائج مسابقة الصحة 2018 2019 موريتانيا من خلال الرابط التالي .