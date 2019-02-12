تراند اليوم : [PDF] نتائج الثانوية العامة سلطنة عمان 2019 موقع نتائج دبلوم التعليم العام 12-2-2019 سلطنة عمان ......

ننشر لكم رابط مباشر لاستخراج نتائج الثانوية العامة سلطنة عمان 2019 عبر موقع نتائج دبلوم التعليم العام والتي ستظهر اليوم الثلاثاء 12-2-2019 سلطنة عمان ، حيث يتم الكشف عن أسماء أوائل الطلبة في الثانوية العامة والدبلومات التعليم العام رسميا عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية.

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة في سلطنة عمان وطلاب الدبلوم التعليم العام 2019 نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العمانية ، للتعرف على نتائج امتحانات الفصل الاول للعام 2019 .

موعد ظهور النتائج رسميا للجميع سيكون عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 في تمام الساعة الرابعة عصراً ، عن طريق الرسائل النصية، كما ستظهر نتائج دبلوم التعليم العام 2019 سلطنة عمان بعد ذلك على بوابة وزارة التعليم الرسمية على شبكة الانترنت.





هذا وقد أعتمدت وزيرة التربية والتعليم الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية نسب نتائج دبلوم التعليم العام فى السلطنة حيث بلغت نسبة النجاح فى دبلوم التعليم العام النظامى 80.61% ، بينما كانت نسبة النجاح فى المدارس الخاصة ثنائية اللغة 90.44%.



بوابة سلطنة عمان التعليمية ورابط الموقع من خلال الرابط التالي .