التقاط أول صورة لأبعد جسم عن الأرض في ليلة رأس السنة

التقط مسبار "نيو هوريزونز"، في منتصف ليلة رأس السنة، أول صورة واضحة لجسم فضائي يبعد 4 مليارات ميل عن الأرض، ويحمل شكل رجل ثلج مع لون أحمر يشبه الصدأ يدور من الحافة إلى الحافة مثل المروحة.

وأكدت الصور المذهلة بعض التوقعات حول الجسم الفضائي وبددت البعض الآخر، إذ يعرف من خلال البيانات السابقة أن الكائن "MU69"، والمعروف أيضا باسم "ألتيما ثولي"، الواقع على حافة النظام الشمسي في منطقة تعرف باسم حزام كويبر. "بحسب روسيا اليوم"

ومع الصورة الأخيرة التي التقطها "نيو هوريزونز"، أصبحت الأمور أكثر غرابة، حيث توضح سلسلة الصور الجديدة أن "MU69" لا يتكون في الواقع من أجزاء كروية، كما كان يعتقد في البداية، وبدلا من ذلك، يتكون من فصين منفصلين يشبهان الفطائر.

وما هو أهم من تحديد شكل "ألتيما ثولي"، هو أن الصور الجديدة تخلق ألغازا علمية حول كيفية تشكيل مثل هذا الجسم.

يشار إلى أنه التقط مسبار "نيو هوريزونز" هذه الصور في الأول من يناير، الساعة 12:43 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما كان على بعد 8862 كلم من الجسم الواقع في حزام كويبر.