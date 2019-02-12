تردد قناة العراق سبورت 2019 إحدي القنوات الرياضية المهمة بالوطن العربي ومتابعة الدوري العراقي

قناة العراق سبورت هي إحدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وتشكل عمود رئيسي من أعمدت قنوات، شبكة الإعلام العراقي وقد تأسست عام 2005، وبدأت تبث إرسالها الأرضي، في بغداد وكربلاء والناصرية والبصرة، ثم تحول البث الأرضي إلي بث فضائي علي القمر الصناعي نايل سات، وتنقل مباريات الدوري الممتاز العراقي، ومباريات منتخب العراق والأندية العراقية، وتحاول القناة توصيل كل ما هو جديد، في جميع الرياضات المختلفة وترسيخ قيمة الرياضة عند الشباب العراقي.

وتهتم قناة العراق الرياضية بمشاهديها، وتقدم مجموعة من البرامج الرياضية والإستديوهات التحليلية، للمباريات قبل المباراة وبعدها لتوضيح الفنيات بالمباراةن وتستضيف مجموعة متميزة من خبراء الرياضة، في كل أنواع الألعاب والمسابقات المحلية والدولية، ومتابعة أخر الأخبار لنجوم الرياضة العراقيين والدوليين.

تردد قناة العراق سبورت 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12379 H 27500 نايل سات

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أهم البرامج التي تقدمها قناة العراق سبورت

تهتم قناة العراق سبورت بمشاهديها، وتقدم مجموعة من البرامج المتميزة، ومنها (برلمان الرياضة- الإستديو التحليلي- أنت الحكم- برنامج الدوري- أوربيات- معايشة الرياضية) وتقدم القناة متابعات لأهم الأحداث الرياضية سواء محلية أو دولية، وبالرغم من أن قناة العراق سبورت، تمتلك عدد بسيط من الإستديوهات، المعدة للبرامج الرياضية المباشرةً والمسجلة، والتي تبلغ حوالي خمس إستديوهات، ولكنها تقدم من خلالها أهم البرامج وتنقل المباريات المهمة.