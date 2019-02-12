رابطة المصنعين تعلن حقيقة سحب شركات سيارات لتوكيلاتها من مصر

صرح خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، بأن سوق السيارات يشهد حالة من الركود منذ بداية شهر يناير الماضي، وان تلك الركود يحدث كل عام في نفس التوقيت، وتلك الحالة يرجع سببها إلى امتناع العملاء عن شراء السيارات، بسبب انتظارهم في أن يخفض سعرها، وتنفيذ لبنود اتفاقية الشراكة الأوربية.

كما أشار بأن حالة الركود في الشراء أو البيع بسوق السيارات لا يرجع سببها حملة خليها تصدي، وحملات مقاطعة السيارات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة على اغلب وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ما تردد حول سحب بعض الشركات العالمية للتوكيل من مصر أمر غير صحيح وليس له دليل من الصحة.

وأكد بأن أسعار السيارات الأوروبية في مصر قد انخفضت بالفعل بنسب متقاربة، وتم ذلك بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركي الكامل للعلامات الأوروبية، تفعيلا للشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.