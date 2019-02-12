استقرار في سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

شهد سوق العبور اليوم حالة من استقرار الأسعار، حيث أن سوق العبور متخصص في بيع وشراء الأسماك والخضروات بسعر الجملة، فقد سجل سعر كيلو سمك البلطي الكبير اليوم 23 جنيه، وسعر كيلو سمك البلطي رقم 2 يقدر بنحو 21 جنيه، وسعر كيلو سمك بلطي رقم 3 يقدر بنحو 9 جنيه مصري، والسمك الأسواني وصل سعر الكيلو 27 جنيه مصري، سعر كيلو سمك البياض البلدي نحو 53 جنيه، وقشر البياض بسعر 45 جنيه للكيلو.

سعر السمك اليوم في سوق العبور