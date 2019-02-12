منى الغضبان تكشف تفاصيل العلاقة مع خالد يوسف

كشفت سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، عن تفاصيل جديدة ومُثيرة حول قضية الفيديو الإباحي للمخرج خالد يوسف مع منى فاروق وشيماء الحاج.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، اعترفت منى الغضبان أمام نيابة مدينة نصر، أنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفياً عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي.

وأكدت الغضبان في أقوالها أمام النيابة، بأنها سوف تقدم عقد الزواج العرفي قريبًا.

وكانت النيابة العامة المصرية، قررت تجديد حبس منى الغضبان لـ4 أيام لتورطها في فيديو جنسي جديد مع البرلماني خالد يوسف.

كان المحامي أسامة عبده زهران قال إنه يوم 15 ديسمبر سنة 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأنه أرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعا جنسيا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

ويذكر أن المباحث العامة المصرية ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهم فعلاً فاضحاً، في أعقاب انتشار فيديو إباحي لهما على شبكة الانترنت.