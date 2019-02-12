فيديو جديد: منى فاروق في أول ظهور لها تتحدث عن الفيديو الإباحي مع خالد يوسف

سجلت الفنانة المصرية منى فاروق، أول مقطع فيديو مُصور حديث تتحدث فيه عن تفاصيل صادمة عن حول قضية الفيديو الإباحي، الذي يجمعها مع شيما الحاج بالمخرج المصري خالد يوسف.

وفجرت فاروق عدة مفاجآت، على هامش استدعائها للنيابة المصرية، وهي أن خالد يوسف صديق لوالدها منذ سنوات، عندما كانت في سن صغيرة، ثم جمعتها علاقة حب به عندما كبرت، وتزوجته في السر بعلم أهلها ووالدها وشقيقها، لأن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح بإعلان الزواج.

وكشفت منى فاروق أن الفيديو المسرب تم تصويره وهي في حالة سكر تام هي وزميلتها، شيما الحاج، وقالت إنه في نفس اليوم الذي تم تصوير الفيديو، كانت على خلاف مع شيما، وقام خالد يوسف بالإصلاح بينهما، ثم تناولا المشروبات الكحولية. وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

وأكدت على أن يوسف هو من قام بتصوير المقاطع بينما كانت هي وزميلتها في حالة سكر، ولا يدركا طبيعة ما يحدث، لأنها غير معتادة على تناول المشروبات الكحولية.

وأشارت منى فاروق في المقطع الأخير لها أنها لم تكن تتوقع نشر الفيديو بهذا الشكل.

وقالت:"محدش يفضح نفسه".

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أخضعت الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج إلى التحقيق في قضية الفيديو الإباحي مع المخرج المصري خالد يوسف.