كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبا مبارك تخوض الموسم الرمضاني بمسلسل "عبور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة صبا مبارك، عن مشاركتها في بطولة مسلسل "عبور"، من تأليف ثريا حمدة ، وإخراج محمد الحكشي.

وشاركت "صبا" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها مع الفنان سامر إسماعيل، وعلقت عليها قائلة: "مع صديقي وبطل عملنا عبور استنونا في رمضان".

"عبور" يسلط الضوء على معاناة اللاجئين، والكشف عن مشكلاتهم ومحاولة حلها، وتدور أحداثه في عام 2015، في إطار درامي اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول الطفل ليث "12 سنة" إلى المخيم وحيدًا، فيصبح الرابط بين جميع الشخصيات، والقصص التي يستعرضها المسلسل.