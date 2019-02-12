تراجع سعر الذهب بمعدل 2 جنيه مساء أمس

صرحت شعبة المشغولات الذهبية في غرفة القاهرة التجارية، على أن سعر الذهب ما زال مستمر في الانخفاض حيث انه تراجع عن سعره مساء أمس بحوالي 2 جنيه في الجرام الواحد، حيث أن سعر جرام الذهب يتأثر بعدة عوامل هامة على رأسها آليات العرض والطلب، والأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

حيث قد سجل سعر الذهب مساء أمس نحو عيار 21 سجل سعر 641 جنيه مصري، كما سجل عيار 18 نحو 549 جنيه مصري، وأما عن سعر الذهب عيار 24 فقد سجل نحو 732 جنيه مصري، وأما عن سعر أوقية الذهب فقد بلغ سعرها نحو 1306 دولار، وجاء ذلك الانخفاض الأخير بسبب تراجع سعر الذهب العالمي.