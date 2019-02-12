إنشاء بنك المعرفة العربي والأفريقي قريبا

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، بأنه خلال الفترة القادمة سيتم تدريب كل معلمي المرحلة الثانوية العامة كيفية التعامل مع جهاز التابليت، حيث أن المعلم هو من سيقوم بتدريب الطلاب عليه، ويكون هو المسئول الأول عن ذلك الأمر، باعتباره جزء من منظومة تطوير التعليم في المرحلة الثانوية.

وأضاف بأنه سيتم البدء في إدخال التابلت لطلاب المرحلة الإعدادية مع بداية العام الدراسي القادم، حيث ان مشروع التعليم الالكتروني يعتبر ثروة حقيقية يتم من خلالها تحقيق طفرة وتطور في التعليم، حيث ان بجانب محتوى التابلت التعليمي يوجد العاب وأفلام تعليمية تناسب الفئات العمرية الصغيرة.

كما انه يحتوى أيضا كافة المناهج من داخل بنك المعرفة المصري والذي يعتبر اكبر مكتبة الكترونية في العالم، حيث انه في القريب سيتم الإعلان عن إنشاء بنك معرفة عربي أفريقي، بمناسبة الاحتفال برئاسة مصر في الاتحاد الإفريقي.