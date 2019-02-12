أهم شروط أستحقاق التسجيل في مبادرة الفاتورة المجمعة

صرحت وزارة العمل السعودية عن أهم الشروط التي بموجبها يتم استحقاق التسجيل في مبادرة الفاتورة المجمعة، حيث تأتي ضمن هذه الشروط أن يكون السجل التجاري للمنشأة سرياً ، وأن تكون المؤسسة ملتزمه بمستوي نطاق أخضر 12 شهراً، وفيما يلي سنوضح جميع الشروط التي ذكرتها وزارة العمل والتنمية الأجتماعية السعودية .

شروط الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة المقدمة وزارة العمل السعودية

1-أن تكون المنشأة مسجله في بوابه وزاره العمل الإلكترونية.

2- أن يكون سجل المنشأة التجارية ساري العمل.

3- أن تذكر المنشأة جميع البيانات المتعلقة بالحساب البنكي المدفوع الخاص بها.

4- ألا يقل مستوى نطاق المنشأة عن مستوى النطاق الأخضر أو البلاتيني شهره.

5- أن يتم في حالة مستوى النطاق الأحمر أو الأصفر رفعه ليصبح مستوى النطاق أخضر ويثبت على ذلك لمده 52 أسبوع.

وجدير بالذكر أنه تم تخصيص مبلغ مليار ريال للعمل على دعم بعض مؤسسات القطاع الخاص، التي يتوفر فيها الشروط التي ذكرنها والتي قد وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز.