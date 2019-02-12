كورة لايف HD مشاهدة مباراة الترجي التونسي وأورلاندو بيراتس بث مباشر يلا شوت| دوري ابطال افريقيا...

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي واورلاندو بيراتس يلا شوت Yalla shoot، يستضيف حامل اللقب الترجي التونسي نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي على ملعب رأدس بالعاصمة التونسية، ويحاول الترجي فك الشراكة في صدارة ترتيب المجموعة مع بطل جنوب أفريقيا بتحقيقه الفوز الثاني في المسابقة، وسنتابع يلا شوت مشاهدة مباراة اليوم الثلاثاء قبل بدايتها بدقائق.

بث مباشر الترجي واورلاندو كورة اونلاين kora live، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الترجي واورلاندو بطل جنوب أفريقيا في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عصر اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الترجي اليوم في بطولة أفريقيا عبر قناة bein sport hd 3 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة الترجي واورلاندو بيراتس بث مباشر

قبل مشاهدة مباراة الترجي اليوم في بطولة أفريقيا ضد أورلاندو بيراتس، نتعرف على نتائج أخر مباريات الفريقين في البطولات الأفريقية، حيث ألتقيا الفريقان في ثلاث مناسبات سابقة وانتهت جميعها بالتعادل، حيث كانت المواجهة الأخيرة مطلع الشهر الحالي وانتهت بالتعادل السلبي بينهما.

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نتيج لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي ضد اورلاندو بيراتس بجودة عالية قبل بداية اللقاء المرتقب عصر الثلاثاء.

وحسبما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، فإن الحكم البورندي تيري نكورونزيزا هو من سيتولى إدارة مباراة الترجي واورلاندو.