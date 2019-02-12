تعرف علي أبطال مسلسل “زلزال” لمحمد رمضان

بعد بدء الفنان محمد رمضان تصوير المشاهد الأولي من مسلسله الجديد “زلزال” الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2019، نقوم بعرض بعض التفاصيل عن أبطال العمل ، حيث يشارك الفنان محمد رمضان في بطولة هذا المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم النجمة حلا شيحه التي تجسد البطولة أمام رمضان، ويعد العمل عوده قوية للنجمة حلا شيحه بعد توقف عن التمثيل دام 12 عام، وكما ينضم النجم ماجد المصري للمشارك في العمل، كما تضم النجمة نسرين أمين كما اعتدنا على مشاركتها محمد رمضان في العديد من الأعمال.

وينضم الفنان أحمد صيام و حسام داغر و حسام عبد الحليم للاشتراك في العمل، أما عن الإنتاج لشركة سينرجي للإنتاج الفني التي تعودنا منها على تقديم أفضل وأقوى الأعمال الفنية، والأخراج إبراهيم فخر الذي يتعاون مع محمد رمضان للمرة الثانية، وكان التعاون الأول بينهما مسلسل “ابن حلال” الذي حقق نجاحاً كبير.

ومازالت في الفترة الحالية تقوم شركة الإنتاج بالتعاقد مع باقي طاقم عمل المسلسل ليتم الانتهاء من تصوير العمل في الوقت المحددة ليلحق العرض في سباق الدراما الرمضانية .