 تعرف الآن على المؤهلات المطلوبة في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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كما حددت الوزارة أيضاً الأوراق المطلوبة :-
-شهاده ميلاد .
-أصل المؤهل إضافة إلى صورة منه.
-صورة بطاقة شخصية سارية.
-المؤهل الأعلى في حالة الحصول عليها ( ماجستير أو دكتوراه) .
-2 صورة شخصية.
-قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة .
-صحيفة حالة جنائية حديثة .
-الموقف من الخدمة العسكرية والخدمات العامة بالنسبة للإناث .
-أن يكون لائق طبيا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي.
-مستند ما يثبت إقامة المتقدم لتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية لمدة سنة سابقة لتاريخ إعلان المسابقة .
-المستندات المطلوبة تقدم مع الاستمارة الإلكترونية للتعاقد للإدارة التعليمية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان .
-يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان عن الوظائف عبر الرابط الإلكتروني .
و ألأن دعونا نتعرف علي المؤهلات المطلوبة بالمسابقة لكافه المراحل .
المؤهلات المطلوبه
المؤهلات المطلوبه