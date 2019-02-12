رابط نتائج التمهيدي 2019 العراق..جميع المحافظات وزارة التربية العراقية

انتهت جميع الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2018/2019 بجميع المراحل الدراسية بالعراق بدءاً من المرحلة الابتدائية، مروراً بالمرحلة المتوسطة وكذلك المرحلة الإعدادي سواء الدراسات العربية أو الدراسات الكردية وكذلك انتهت الدراسة الإسلامية وذلك يوم الاثنين الموافق 11 فبراير 2019، والجميع ينتظر نتائج التمهيدي 2019 العراق مع العلم أن هذه الامتحانات التمهيدية قد بدأت يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2019.

وما أن ينتهي الطلبة من الامتحانات إلا وتبدأ مرحلة البحث والاطمئنان والتعرف على النتائج وذلك بعد أداء كورس دراسي طويل ومجهود كبير من الطلبة و الطالبات وأولياء الأمور، وها نحن نُساعدكم ونعاونكم في التعرف علي نتائج التمهيدي 2019 العراق للامتحانات فور ظهورها من وزارة التربية العراقية ورفعها على المواقع الإلكترونية وذلك لجميع محافظات العراق.

رابط نتائج التمهيدي 2019 العراق

سوف يتم وضع روابط نتائج التمهيدي 2019 العراق بالمحافظات التي تظهر تباعاً وذلك حال رفعها من الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية، وذلك بعد إتمام عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات، والذي يتبعها عملية تجميع ورصد الدرجات لجميع المواد وجميع الطلبة والمحافظات هي كالتالي.

الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

الكرخ الثالثة

الرصافة الأولى



الرصافة الثالثة

البصرة

نينوي

صلاح الدين

الأنبار

كركوك

ديالي

ذي قار

بابل

القادسية

كربلاء

ميسان

المثنى

واسط

النجف

أربيل

السليمانية

دهوك

ونتمنى التوفيق للجميع