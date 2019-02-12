المركز الإعلامي لمجلس الوزارء’إنفوجراف” يوضح خطوات حصول طلاب الصف الأول الثانوي على...

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن موعد تسلم كل طالب لجهاز التابلت الخاص به وأهم المعلومات حول هذا الأمر، وأوضح بشأن كيفية حصول الطالب على الجهاز اللوحي “التابلت”، أن الطالب عليه التوجه لأقرب مكتب بريد مصري تابع له برفقة ولي الأمر مع إحضار البطاقة الشخصية للطالب وبطاقة ولي الأمر أيضا، ودفع مبلغ تأميني للتابلت يبلغ قيمته 100 جنيه، ثم استلام إيصال بالمبلغ، ثم يتوجه كلا من الطالب وولي الأمر للمدرسة التابع لها الطالب، ليوقع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت، مع ضرورة الاحتفاظ بالإيصال حيث سيكون ضروريا في حالة تلف أو تعطل التابلت وذلك لضمان تصليحه.

حصول الطلاب على التابلت

وأشار المركز الإعلامي بأن التابلت سيتسمر مع الطالب لحين الانتهاء من مرحلة التعليم الثانوي، وسيكون هدية مجانية له بعد ذلك، كما يمكن للطالب من خلال التابلت الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المادة العلمية والفيديوهات التفاعلية للطلاب، ومن المقرر امتحان طلاب الصف الأول الثانوي عليه وذلك سيحد من عمليات الغش والتسريب

كيفية التصرف في حالة تلف التابلت:

واشار المركز إلى أن في حالة عطل التابلت أو تلفه يمكن للطالب أولا التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها، وفي حالة استمرار العطل يتم التواصل مع خدمة العملاء وإتباع الإرشادات الخاصة بتصليح التابلت.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن بوليصة التأمين للتابلت ضرورية للحصول على جهاز آخر في حالة السرقة أو التلف والحريق، كما أن الجهاز مزود بسريال نمبر لسهولة تتبعه في حالة ضياعه أو سرقته، كما أن التابلت من النوع الجيد فهو من نوعية سامسونج بشاشة مساحتها 10.1 بوصه ومعه قلم، مع إمكانية تركيب شريحة مكالمات وإمكانية تشغيل الواي فاي في المنزل أو خارجه وذلك سيكون للأغراض التعليمية فقط.