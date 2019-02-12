مباراة الاهلي وسيمبا اليوم في مباراة العودة من دوري أبطال إفريقيا 2019| توقيت مشاهدة مباراة الاهلي...

نقدم لكم موعد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم في مباراة العودة، حيث يستقبل سيمبا التنزاني الأهلي المصري، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2018/2019، ويأتي موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، والأولى من مباريات مرحلة الإياب من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل البحث على البقاء في المنافسة على التأهل إلى الدور القادم.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

جاء في جدول مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، انه موعد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في دوري الأبطال، سيكون اليوم الثلاثاء الموافق ل 13 فبراير 2019، وستنطلق متابعة ماتش الاهلي ضد سيمبا التنزاني، من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة مساء، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة الرابعة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء مباشرة، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي تعتبر من القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، وستعرض مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة، الثلاثاء 13 فبراير 2019، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الاهلي اليوم، المعلق علي محمد علي، من هنا أليكم صورة ترداد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم.

موعد متابعة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

قبل موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، يتواجد نادي الاهلي المصري، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد سبعة نقاط، حققها المارد الأحمر، بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، وفي المقابل سيمبا التنزاني، يدخل موعد مباراة الاهلي اليوم، وهو في المركز الثالث من المجموعة، برصيد ثلاثة نقاط، حققها بعد الفوز في مباراة، والهزيمة في مواجهتين.

ترتيب مجموعة الأهلي الان

في هذه الفقرة إليكم، جدول ترتيب مجموعة الاهلي، “المجموعة الرابعة“، وذلك قبل بداية مباريات الجولة الثالثة، من مباريات الذهاب من المجموعة.

الفريق عدد النقاط عدد المباريات الاهلي المصري ثلاثة مباريات سبعة نقاط فيتا كلوب الكونجولي ثلاثة مباريات أربعة نقاط سيمبا التنزاني ثلاثة مباريات ثلاثة نقاط شبيبة الساورة الجزائري ثلاثة مباريات نقطتين واحدة.

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