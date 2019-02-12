بث مباشر الاهلي والنصر من ملعب الجوهرة المشعة

مواجهة شرسة يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة يوم الثلاثاء في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين

ساعات قليلة، تفصلنا عن قمة الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين بين الأهلي والنصر، والتي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء الثلاثاء.

ويدخل الفريقان المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى النصر إلى مواصلة ملاحقة الهلال على قمة الدوري، بينما يأمل الراقي في الاقتراب أكثر وأكثر من النصر صاحب المركز الثاني.

مباراة ستكون مشتعلة، عندما يصطدم ثاني أقوى هجوم في الدوري، أمام ثاني أقوى خط دفاع، تحت أنظار عشاق الدوري السعودي.

نستعرض معاً في تقريرنا التالي، أبرز أرقام الفريقين، في الدوري بعد لعب 19 جولة، والبداية مع صاحب الأرض.

يحتل الراقي المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع، وأربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

الأهلي يتميز بالهجوم الشرس هذا الموسم، حيث نجح هجومه في تسجيل 41 هدفاً، من 106 تسديدة على المرمى، وبلغت دقة التسديد 46.5%.

وعلى الجانب الدفاعي استقبلت شباك الراقي 26 هدفاً، ونجح دفاعه في الخروج بشباك نظيفة في ست مناسبات، بينما افتك لاعبو الكرة في 220 مرة بدقة وصلت إلى 66.1%، وقاموا بـ 971 التحام ناجح.