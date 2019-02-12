من هنا احدث واحلي رسائل عيد الحب 2019 | مسجات عيد حب فيس بوك رقيقة متميزة Happy Valentine Day...

رسائل عيد الحب 2019، عيد الحب من أجمل المناسبات السعيدة التي تعبر عن الحب والمودة بين الأحباب، عيد الحب أو الفلانتين كما يطلق عليه البعض، حيث يتم التعبير عن الحب في ذلك اليوم من خلاله، حيث يتبادل الأحبة الورود الحمراء، وذلك تعبيرا عن الحب، أو يتبادلون كلمات وعبارات الحب في بطاقات التهنئة ورسائل متبادلة بينهم، تعبيراً عن المودة والحب، ويحتفل بهذا اليوم عالمياً في يوم الرابع عشر من شهر فبراير كل عام، وينتظر المحبوبين موعد هذا اليوم، ليعبروا فيه عن الحب والعشق المتبادل بينهم، بباقات الورود ذات الألوان الزاهية، وصناديق الشوكولاته إلى جميع أحبتهم مثلاً بين الأزواج والأصدقاء ومن يحبونهم أحلى رسائل عيد الحب ،مسجات عيد حب فيس بوك، أجمل كلام عيد الحب،رسائل عيد الحب مصورة.

موعد عيد الحب 2019

يصادف موعد عيد الحب فى الرابع عشر من شهر فبراير، ويحتفل به معظم دول العالم الغربي سنوياً، كما تحتفل بعض الدول العربية بعيد الحب، ولكن مظاهر الاحتفال تختلف عن دول إلى أخرى، حيث تقدم الهدايا بين الأحبة تعبيرًا عن الحب بصورة رومانسية رقيقة جميلة، بالإضافة لرسائل المبهرة اللطيفة المبتكرة.

يصادف عيد الحب لعام 2019، يوم الخميس القادم الموافق 2019/2/14.

رسائل عيد الحب 2019

نقدم لكم باقة متنوعة من رسائل تعبر عن الحب بصورة رقيقة جذابة، رسائل جديدة بمناسبة الفلانتين، يتم تبادلها بين الأحبة والأصدقاء:

يامن احببتك يامن اهواكي انتي نورك مثل نور الشمس وعطرك مثل الفل واليسمين انتي روحي وحياتي وكل شئ في حياتي

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك. كل عمر وأنت حبيبي وكل دقيقة وكل شهر. أقدم لأحلى قمر.. أرقى عطر وزهر.. مع كرت يقول.. عيد حب سعيد يا أغلى البشر.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد.. بس أحبك أكيد.. وأتمنى لك عيد فلانتين سعيد. أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق

رسائل عيد الحب للموبايل

عيد الحب يا حبيبي اليوم.. سأخذلك ياعمري هدية.. حتي لو أهديك روحي.. تبقى عليك شوية. فى ناس عن العيون بتغيب ..وأجمل ذكريات بتسيب ..وتيجى سيرتهم نبتسم ..علشان فى قلوبنا مش بتغيب .

أهدى ليك وردة ياسمين ..لونها لون قلبك تصبح عليك ..وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى .. · أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك. · لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم. ياحظك … يابختك مين قدك … انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

لو أن الحب كلمات تتكتب .. لانتهت اقلامى من زمان ..ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!

أجمل مسجات عيد الحب 2019

أنت أجمل شئ في عيدي.

عيدي أن أكون في قلبك وأن تكون معي. أهديك حبيبى وردتين وردة حمرا تقول بحبك .. ووردة صفرا تقول بغير عليك .

أهمس لك أنا أحبك .. لاجل تخفيها جوه قلبك كل ماضاق بك صدرك .. ترددها بهمساتى . هنئ قلبى بحبك وصبر عينى فى بعدك وأقول إنك نور عينى يجعل روحى فدى قلبك .

أحلى رسالة لأحلى ملاك ببعتهالك وبترجاك خليك فاكرنى وأنا مش هنساك .

سألونى عن الحب قلت عذاب وعن الشوق قلت غلاب وسألونى عنك قلت أعز الأحباب .

راحت سنة كل ما فيها وجتنا سنة وأيش ياترى فيها لكن أكيد أنت أغلى وأحلى ما فيها .

مساء الحب والإحساس .. مساء مكتوب بماء الماس .. مساء مخصوص لأعز الناس .

حبيبتي، حبكِ رسمَ خارطةٍ جديدةٍ للحَياةٍ لا يسَگنها إلا جسَدين وقلب واحَد.

حبيبتي إني احبك لدرجة أنه لم يعد في قلبي متسعا لأحب شيئا غيرك وأعشقك لدرجة أنني لا أستطيع أن أعشق شيئا غيرك . · يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس نوري على حبيبي ضياكي وقوليله كل عام وإنت بخير . · القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك .. والدم فيه عشقك وانا والله احبك !

شاركنا برسائل حب واهدي من تحب من خلال التعليقات فى اسفل المقالة ارق كلام الحب اعمل منشن لحبيبك او حبيبتك \ خطيبك او خطيبتك \ زوجك او زوجتك وقوله احلى كلام الحب فى التعليقات بالاسفل يلا مستنى ايه عبر عن حبك بكلمات جميله