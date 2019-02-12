مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر فى دورى الابطال

تقدم “الوطن”، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، غدًا، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقامة على ملعب “أولد ترافورد” في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات “بي إن سبورت 1”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

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يفتح إستاد “أولد ترافورد” أبوابه في تمام العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 12 فبراير لعام 2019، لإستقبال المواجهة النارية التي ستجمع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور، ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

صعد فريق مانشستر يونايتد لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، خلف فريق يوفنتوس المتصدر، بينما صعد فريق باريس سان جيرمان لهذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.