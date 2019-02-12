نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-2-2019 في البنوك الحكومية والإستثمارية، حيث يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين، لأن الريال السعودي التي يتم تداولها في مصر، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة، وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-2-2019

تعيش العملة السعودية حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك مع انتهاء موسم الحج، فأصبحت حاله العرض والطلب في سوق العملات المصري في معدلها الطبيعي، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.69 للشراء، بينما سعر البيع 4.72 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.71 16 ساعة البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 7 أيام بنك مصر 4.69 4.71 10 ساعات بنك عودة 4.69 4.71 10 ساعات البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 5 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.70 10 ساعات المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 15 ساعة بنك بلوم 4.68 4.71 11 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 11 ساعة بنك قناة السويس 4.67 4.71 14 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 17 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 16 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 12 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 13 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 11 ساعة كريدى أجريكول 4.66 4.71 4 أيام بنك المشرق 4.66 4.71 17 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 9 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 10 ساعات البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 13 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 16 ساعة المصرف المتحد 4.65 4.71 11 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 17 ساعة بنك الإسكندرية 4.65 4.70 5 أيام بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 6 أيام بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.75 ساعتين

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

يختلف سعر الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع والشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مبلغ 4.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.78 جنيه، وذلك بفارق 3 قروش عن السعر في البنوك الحكومية. سعر الريال السعودي اليوم

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

منذ قرار البنك المركزي عام 2016 بتعويم الدولار في البنوك المصرية وبالتالي تعويم جميع العملات العربية والأجنبية، أصبحت أسعار الريال السعودي تخضع لقانون العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على الريال السعودي في وقت الحج والعمرة، يرتفع السعر ارتفاعاً طفيفاً، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، لذلك فالسعر متذبذب ومعرض للتغير في أي وقت ولا يمكن توقعه سواء في البنوك أو السوق السوداء.

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ثبات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-2-2019 في البنوك الرسمية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في بنك عودة 4.69 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.71 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في بنك البركة 4.61، وسجل سعر البيع 4.75 جنيه، والريال السعودي من أهم العملات الموجودة في السوق، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، وذلك بسبب التحويلات القادمة من العاملين بالخارج في مواسم الحج والعمرة، ومن أسباب هذا الاستقرار النسبي هو عجز الموازنة السعودية، وانخفاض سعر البترول عالمياً، تابعوا معنا سعر الريال السعودي اليوم في البنوك محدث فور تغير الأسعار.

نرحب بتعليقاتكم أسفل المقال بتوقعاتكم لسعر الريال السعودي في مصر خلال الأيام المقبلة.