نقدم لك موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12-2-2019 والقنوات الناقلة للقاء، حيث يواجه النادي الأهلي نادي سيمبا التنزاني صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات لعبها، يدخل الأهلي اللقاء طمعاً في تحقيق الثلاث نقاط حتى ينهي تأهله مبكراً، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الأهلي بخمسة أهداف نظيفة سجلها عمرو السولية، وعلي معلول، وأجايي بواقع هدف لكل لاعب، بينما سجل كريم نيدفيد هدفين، ونتابع معكم من خلال هذا المقال جميع تفاصيل وأخبار مباراة الأهلي اليوم. موعد مباراة الأهلي اليوم

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12-2-2019 والقنوات الناقلة للقاء

نعرض لكم توقيت مباراة الأهلي اليوم، حيث يخوض الأهلي لقاءه اليوم أمام نادي سيمبا التنزاني في واحدة من مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 12-2-2019، في تمام الساعة 15:00 مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة 14:00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، بحضور جماهيري كبير، وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورت الرياضية، كل تمنياتنا بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة سيمبا التنزاني 12-2-2019 15:00 بتوقيت القاهرة تنزانيا بي إن سبورت الرياضية

تشكيل الأهلي المتوقع للقاء

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. خط الدفاع : ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول،محمد هاني.

: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول،محمد هاني. منتصف الملعب : حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر.

: حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر. الهجوم: صلاح محسن.

اَخر أخبار النادي الأهلي

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على قيد الثلاثي رمضان صبحي، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، إلى قائمة الأهلي الأفريقية، حيث يتبقى للنادي الأهلي 4 مقاعد سيقوم بتحديدهم لاحقاً، وقد أرتدى حسين الشحات مهاجم النادي الأهلي الجديد رقم 15 في بطولة أفريقيا، بينما أرتدى رمضان صبحي الرقم 14، وياسر إبراهيم رقم 6.

من المرتقب ظهور النادي الأهلي بالزي الجديد أمام نادي مصر المقاصة وذلك يوم الخميس القادم الموافق 24 يناير في المباراة التي تجمع الفريقان في بطولة الدوري المصري العام، ويعد هذا أول لقاء يلعب به النادي الأهلي بزية الجديد مع ظهور الرعاة على التيشرت.

نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي اليوم.