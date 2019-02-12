نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-2-2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.64 اتش اس بى سى HSBC البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 17 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 6 أيام بنك عودة 17.58 17.68 16 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 13 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 يومين البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 4 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 4 أيام كريدى أجريكول 17.57 17.67 4 أيام بنك قناة السويس 17.57 17.65 14 ساعة بنك البركة 17.57 17.67 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 5 أيام المصرف المتحد 17.56 17.66 12 ساعة بنك المشرق 17.56 17.66 5 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 6 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 6 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 17 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 يومين بنك الإسكندرية 17.55 17.65 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 6 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 7 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 6 أيام بنك مصر 17.55 17.65 7 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 7 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.55 17.65 9 ساعات البنك المركزى المصرى 17.55 17.67 11 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.54 17.64 11 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 19.99 اتش اس بى سى HSBC البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 6 أيام بنك الإسكندرية 19.95 20.13 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.88 20.02 14 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.88 20.02 16 ساعة بنك المشرق 19.87 20.01 17 ساعة بنك قناة السويس 19.86 20.00 14 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.86 20.04 11 ساعة بنك عودة 19.86 20.03 10 ساعات بنك مصر إيران التنمية 19.86 20.11 13 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.85 20.00 16 ساعة بنك بلوم 19.85 20.00 11 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 19.85 20.10 13 ساعة البنك المركزى المصرى 19.85 20.00 11 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.85 20.02 12 ساعة كريدى أجريكول 19.85 20.02 11 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.85 20.02 10 ساعات المصرف العربى الدولى 19.84 20.00 14 ساعة المصرف المتحد 19.84 20.01 11 ساعة البنك الزراعى المصرى 19.83 20.02 16 ساعة بنك مصر 19.83 20.00 10 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 19.83 20.04 13 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.82 20.02 9 ساعات اتش اس بى سى HSBC 19.81 19.99 11 ساعة البنك الأهلي المصري 19.80 20.00 9 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 19.80 20.00 9 ساعات بنك البركة 19.79 20.10 15 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.78 20.00 8 ساعات بنك التعمير والإسكان 19.78 20.15 12 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.71 16 ساعة البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 7 أيام بنك مصر 4.69 4.71 10 ساعات بنك عودة 4.69 4.71 10 ساعات البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 5 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.70 10 ساعات المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 15 ساعة بنك بلوم 4.68 4.71 11 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 11 ساعة بنك قناة السويس 4.67 4.71 14 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 17 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 16 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 12 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 13 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 11 ساعة كريدى أجريكول 4.66 4.71 4 أيام بنك المشرق 4.66 4.71 17 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 9 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 10 ساعات البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 13 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 16 ساعة المصرف المتحد 4.65 4.71 11 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 17 ساعة بنك الإسكندرية 4.65 4.70 5 أيام بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 6 أيام بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.75 ساعتين

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

تغير سعر العملات اليوم الثلاثاء 12-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.55 للشراء، و17.65 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 17.38 للشراء، وسجل سعر البيع 17.66، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.80، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.