حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

كشف شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب يوم الاثنين حقيقة الأنباء التي وردت عبر وسائل الإعلام في مصر بأن شقيقته حامل.

وكتب محمد عبد الوهاب شقيقة الفنان شيرين تغريدة عبر حسابه على موقع فيسبوك:" والمصحف والتوراة والانجيل شيرين مش حامل".

يشار إلى أن الفنانة شرين ظهرت أكثر من مرة بوزن زائد، وبعد ظهورها مباشرة تنطلق شائعات الحمل، ولم تعلق شيرين على هذه الأنباء، إلا مرة واحدة لبرنامج MBCTrending ، أكدت فيها أنها ستحمل، فور وضع زميلتها اللبنانية نانسي عجرم حملها.

وأنجبت الفنانة نانسي عجرم قبل أيام طفلتها الثالثة وأطلقت عليها اسم ليا.

وتزوجت الفنانة شيرين من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى ولها ابنتين منه هما مريم وهناء، غير أنها انفصلت عنه بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات.

الفنانة شيرين هي مغنية مصرية ولدت في القاهرة عام 1980 وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وحصلت على جوائز كثيرة.