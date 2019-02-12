تراند اليوم : أرطغرل 135 الجزء الخامس مترجم - مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 135 مترجم للعربية موقع النور - قيامة...

في مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 ، تنشب معركة كبيرة بين محاربي أرطغرل والجيش المغولي،تنتهي بخسارة كبيرة للمغول، وكشف بامسي وتورغت لشخصية دراغوس الحقيقية، وسيطرة يبولات على القلعة.

بدوره، يظهر خاطف عثمان في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 وهو يقول له بأن عليه أن ينسى أنه من قبيلة الكاي.

ويقول أرطغرل بأن كل شيئ سيفعل من الأن سيكون من أجل عثمان لأنه سيحتفظ به أسيراً على الدوام.

قائد المغول يقول ليبولات بأنه لن يصفح عن حياة ارطغرل ، وبأنه لن يعيد له إبنه عثمان.

ابليغلي تتسأل عن ما يخطط له أخوها يبولات.

يبولات يهاجم القلعة بأمر من المغول بهدف السيطرة عليها وأرطغرل يحاول منع حدوث ذلك.

دراغوس يبلغ أورانوس بأن عدوهم الخطير أرطغرل أصبح شريكاً لهم بعد ظهور التهديد المغولي.

بامسي وتورغت ألب يكشفون حقيقة دراغوس المتخفية بالشحص الفقير، ويقولون له إن الكفار الذين توحدوا تغلبوا على العالم الاسلامي المقسم، لن يتمكنوا من ذلك.