تراند اليوم : [PDF] نتائج مسابقة الصحة 2018 - 2019 .. لوائح نتائج مسابقة الصحة في موريتانيا 11-2-2019 بالاسم

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ، عبر موقع اللجنة الوطنية للمسابقات عن اسماء جميع المقبولين في مسابقة وزارة الصحة الموريتانية للعام 2018 2019 رسميا .
وأكدت وزارة الصحة أن اسماء جميع المقبولين في نتائج مسابقة وزارة الصحة في موريتانيا للعام 2019 عبر موقع اللجنة الوطنية للمسابقات عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لمسابقة وزارة الصحة موريتانيا للعام 2018 2019 .
رابط تحميل نتائج مسابقة الصحة 2018 2019 موريتانيا من خلال الرابط التالي .
وفيما يلي نتائج المسابقة: