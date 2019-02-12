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تراند اليوم : [PDF] نتائج مسابقة الصحة 2018 - 2019 .. لوائح نتائج مسابقة الصحة في موريتانيا 11-2-2019 بالاسم

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ، عبر موقع اللجنة الوطنية للمسابقات عن اسماء جميع المقبولين في مسابقة وزارة الصحة الموريتانية للعام 2018 2019 رسميا .

وأكدت وزارة الصحة أن اسماء جميع المقبولين في نتائج مسابقة وزارة الصحة في موريتانيا للعام 2019 عبر موقع اللجنة الوطنية للمسابقات عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لمسابقة وزارة الصحة موريتانيا للعام 2018 2019 .

رابط تحميل نتائج مسابقة الصحة 2018 2019 موريتانيا من خلال الرابط التالي

وفيما يلي نتائج المسابقة:

 

 

 

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