بدأ توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة

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بدأت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى لتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بتخصيص 708 ألف جهاز للطلاب، موزعة على 2530 مدرسة في 20 محافظة، ووضحت الوزارة بعض الخطوات لتوزيع التابلت بجانب بعض المعلومات عن المنظومة التعليمية الجديدة .
التابلت
معلومات توزيع أجهزة التالبت كالآتي:
- بدأ اليوم توزيع المرحلة الأولى من أجهزة التابلت على 20 محافظة، وتوزيعها على طلاب المدارس الحكومية والخاصة و المعلمين وبعض العاملين بالمديريات التعليمية.
- محافظات المرحلة الأولى تشمل ( القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان والفيوم وبني سويف وقنا والشرقية ودمياط الإسماعيلية وبور سعيد والسويس ومرسى مطروح وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وجنوب سيناء).
- سيتم توزيع المجموعة الثانية في بقية المحافظات طبقا للخطة الزمنية المحددة من الوزارة.
- يتم تسديد 100 جنية من الطالب وولي الأمر وهي قيمة التأمين للتابلت في مكتب البريد المصري.
- يتيح الجهاز اللوحي “التابلت” للطالب مصادر تعليمية متعددة وطريقة تعليمية صحيحة، ويبلغ ثمنه تقريبيا 4500 جنية، ومحمل عليه بنك المعرفة والكتاب المدرسي والمناهج الدراسية التي تفيد الطالب.
- سيتم امتحان طلاب الصف الأول الثانوي على التابلت، وذلك سيمنع عمليات الغش والتسريب.
- في حالة الحريق وسرقة الجهاز ستتحمل الوزارة قيمة التأمين، وفي حالة عطل الجهاز أو تلفه يتوجه الطالب في البداية إلى إخصائي التطوير التكنولوجي، وفي حالة استمرار عطل الجهاز يتم الأتصال بخدمة العملاء وتوجيه الطالب لكيفية حل المشكلة، ويمكنكم الضغط على الرابط التالي من هنا للمحادثة المباشرة مع خدمة العملاء.