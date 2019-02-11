ماري منيب الحماة الشهيرة في السينما المصرية … 114 عاما على ميلاد ماري منيب وجوجل يحتفل بعيد...

ماري منيب، واحدة من أشهر علامات الكوميديا المصرية والعربية، وعرفت بأنها الحماة الأشهر في السينما المصرية، حيث كانت ماري منيب دائماً، تؤدي دور الحماة التي تتدخل في شئوون الأبناء وتفتعل المشكلات ولكن بشكل كوميدي، ومن أبرز أعمالها التي قامت فيها ماري منيب بأداء دور الحماة، حماتي ملاك وحماتي قنبلة ذرية والحماوات الفاتنات، كما قامت بأداء عدد من المسرحيات التي تجسد صورة الحماة الشرير بشكل كوميدي مثل حماتي بوليس دولي.

ويصادف اليوم الذكري ال 114 لميلاد أيقونة الكوميديا المصرية والعربية ماري منيب، ولهذا احتفل موقع جوجل الشهير بيوم مولدها وقام بتغيير الشعار، وقد زاد البحث عن ماري منيب خلال الساعات الماضية، ولهذا سوف نقدم لكم أعزائنا القراء كل ما يتعلق بالفنانة ماري منيب حيث سنتناول نشأتها وأبرز أعمالها الفنية.

ماري منيب

في مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 1905 في لبنان، ولدت ماري سليم حبيب نصر الله، التي عرفت فيما بعد بإسم الشهرة ماري منيب، وكانت أسرتها رومانية مسيحية، وقد انتقلت الأسرة فيما بعد إلى مصر لتقيم فيها، حيث استقرت في حي شبرا، تزوجت ماري منيب من الممثل الكوميدي فوزي منيب وحصلت منه على اسمها الذي عرفت به، وتزوجت ماري منيب من فوزي منيب على متن رحلة قطار متجهة إلى الشام حيث كانت في طريقها للعمل بأحد الفرق الغنائية وكان ذلك في عام 1918، وقد انجبت ماري منيب منه ولدان، ولكن أسرتها كانت تعارض هذا الزواج بشدة، وحاولت تطليق ماري منيب منه، وبالفعل طلقت ماري منيب من فوزي منيب بعد زواج طال عدد من السنوات، ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تزوجت فيها ماري منيب، حيث تزوجت للمرة الثانية من المحامي المصري عبد السلام فهمي، وكان مسلم الديانة، وقد عاشت ماري منيب مع زوجها الجديد متمسكة بديانتها المسيحية، إلى أن أشهرت إسلامها في المحكمة رسميا عام 1937، وسمت نفسها أمينة عبد السلام مع احتفاظها بالإسم الفني ماري منيب.

ماري منيب تدخل عالم الفن

بدأت ماري منيب حياتها المهنية كراقصة، ثم دخلت إلى عالم التمثيل في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث انضمت إلى الفرقة التي اسسها نجيب الريحاني والتي عرفت باسم فرقة “الريحاني” وكان ذلك عام 1937، وكانت هذه بداية انطلاقها إلى عالم الفن والشهرة والتمثيل، حيث قامت بمجموعة من الأفلام الأكثر شهرة في تاريخ السينما المصرية، والتي كانت تجسد في معظمها دور الحماة الشريرة التي تكره زوجة أبنائها، وتخطط لإفتعال المشاكل والمكائد ولكن انفردت بتقديم هذه الصورة بشكل كوميدي أضحك الجماهير، وقدمت ماري منيب ما يقرب من 200 فيلماً وعدد كبير من المسرحيات، استمرت رحلتها الفنية ما يقارب ال 35 عاماً، وقفت فيها أمام عدد كبير من رواد صناعة السينما في هذا الجيل أمثال يوسف وهبي وإٍماعيل ياسين وبشارة وكيم وغيرهم، استمرت ماري منيب في عطاءها للسينما والمسرح حتى وافاتها المنية في الثاني عشر من يناير عام 1969 عن عمر يناهز ال 64 عاماً.

ماري منيب وأشهر أعمالها الفنية

في رحلة فنية قاربت ال 35 عاماً من العطاء للسينما المصرية والمسرح المصري، قدمت ماري منيب عدداً هائل من الأفلام والمسرحيات، ومثلت مع عمالقة السينما المصرية مثل فريد شوقي وفؤاد المهندس وعادل خيري وكمال الشناوي وأحمد مظهر وعادل إمام وآخرين ، ومن أبرز أعمالها الفنية ما يلي:

لصوص لكن ظرفاء

جمعية قتل الزوجات

أم رتيبة

عفريتة اسماعيل يسن

كدبة إبريل

الأسطى حسن

بابا عريس

بابا أمين

مسرحية إلا خمسة

مسرحية خلف الحبايب

مسرحية عريس في إجازة

مسرحية ملكة الإغراء

مسرحية الشايب لما يدلع

مسرحية الستات ميعرفوش يكدبوا

مسرحية لزقة إنجليز

مسرحية30 يوم في السجن

مسرحية اللي يعيش ياما يشوف

رحلت ماري منيب عن عالمنا، ولكنها طرقت بصمتها عالقة في آذهان المشاهد العربي، حيث أن هناك العديد من العبارات التي قالتها في أفلامها ما زالت تتردد على ألسنة المشاهد العربي.