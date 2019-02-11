الأرصاد الجوية تحذر من هبوب “عاصفة ترابية” على البلاد وتناشد المسؤولين في بيان رسمي

قامت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير المواطنين من حدوث حالة عدم استقرار في الطقس الأيام المقبلة، حيث ستبدأ موجة الاضطرابات الجوية من يوم الأربعاء المقبل وحتى السبت القادم، حيث ستتعرض جميع المحافظات في هذه الأيام لنشاط كبير في الرياح المحملة بالأتربة، ستصل إلى العاصفة الترابية في يومي الخميس والجمعة، مما سيترتب عنه حدوث تدهور كبير في الرؤية خصوصاً على الطرق الصحراوية والزراعية، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية.

هذا وقد صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال في بيانه الرسمي صباح اليوم، أن ذروة العاصفة الترابية ستكون في يومي الخميس والجمعة، وسينتج عنها حدوث انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4 أو 5 درجات مئوية، كما ستتكون السحب المتوسطة والكثيفة على المناطق الشمالية، فمن المتوقع هبوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومنطقة القاهرة ووسط الدلتا وقد تمتد لتصل إلى صعيد البلاد، وقد تشتد غزارة الأمطار لتصل إلى السيول الرعدية في بعض المناطق.

حالة الطقس في الأيام القادمة

أوضح عبد العال، أن حالة الطقس الأيام القادمة ستكون باردة نهاراً وشديد البرودة ليلاً على كافة المحافظات، بينما تنحصر فرصة سقوط الأمطار في يوم السبت القادم على منطقة الدلتا والوجه البحري، هذا وسيوافيكم موقعنا “عرب فور نيوز” بآخر أخبار حالة الطقس يومياً في ظل هذه التقلبات الجوية، لتكونوا على علم مسبق بحالة الطقس.

نصيحة هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

هذا وقد وجه عبد العال نصيحته للمواطنين، مشدداً على ضرورة أرتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وضرورة أرتداء الكمامات الطبية خصوصاً للمواطنين الذين يعانون من الأمراض الصدرية والتنفسية، كما نصح بتجنب الوقوف بجوار أو تحت لوحات الإعلانات واللوحات المعدنية، وضرورة تجنب القيام بالأنشطة البحرية للاضطرابات الشديدة في حالة البحرين الأحمر والمتوسط في هذه الأيام.