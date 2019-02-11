احدث صور عن عيد الحب 2019 | Happy Valentine Day بطاقات تهنئة  بعيد الفلانتين للمحبين والأزواج

صور عن عيد الحب 2019، عيد الحب أو عيد العشاق، أو الفلانتين، كلها مسميات تعبر عن الحب، فعيد الحب من المناسبات السعيدة التي يشتاق إليها الأحبة، كل عام، ليعبر كل طرف للطرف الآخر عما بداخلة من مشاعر وأحاسيس بالحب والعشق، فمع اقتراب عيد الحب تمتلئ الشوارع والمحلات بالهدايا المختلفة، وخاصة ذات اللون الأحمر التي تعبر عن الحب، وتباع الورود والشيكولاتة بأنواعها المختلفة، فكل شيء يعبر عن الحب، ويتهافت الشباب على شراء الهدايا المختلفة، صور عيد الحب هناك الكثير من الصور والمسجات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبيراً عن الحب، فيتم تبادلها بين الأحبة على كافة المستويات، تابعوا معنا صور عيد الحب 2019.

صور عيد الحب 2019

هناك العديد من الصور الكثيرة المعبرة عن الحب، والرومانسية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك أو الانستجرام أو تويتر نحن من خلال موقعنا عرب نيوز نستعرض بعضها، حيث يمكن أن يتبادلها المحبين فيما بينهم، كنوع من التعبير أو التهنئة بعيد الحب بشكل بسيط دون تكلفة شراء الهدايا المتنوعة..

ومن أمثلة تلك الصور:

موعد عيد الحب 2019

يأتي موعد عيد الحب كل عام يوم 14 فبراير، ويصادف عيد الحب هذا العام يوم الخميس الموافق 14 من شهر فبراير 2019، ليحتفل العالم الغربي والعربي بهذه المناسبة حسب الطقوس والعادات المتبعة في ذلك اليوم الخاص بكل دولة.

أحلى بطاقات تهنئة بعيد الحب 2019