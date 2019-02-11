الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية..موسم تقديم الإقرارات الضريبية 2019

مصلحة الضرائب المصرية تعلن كل يوم بالجرائد المصرية الرسمية، عن ضرورة تقديم الإقرار الضريبي على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وبسرعة سداد الضرائب، وعدم التهاون وخاصاً المُخاطبين بأحكام الضريبة المصرية والخاضعين لقانون القيمة المضافة، وتعلن عن طريق الإدارة المركزية للعلاقات العامة من خلال الإدارة العامة للتوجيه والإعلان عن بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن السنه المنتهية 2018.

وتأكد مصلحة الضرائب أنه لا يتم التهاون مع من يخالف القانون أو مع من يتهرب وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لسداد حقوق الخزانة العامة للدولة، وأن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى حد السجن لمدة خمس سنوات، مع سداد قيمة الضريبة المستحقة ويضاف عليها الغرامات القانونية نتيجة تأخير السداد، وتهيب المخاطبين بأحكام قوانين الضرائب المصرية بسرعه التسجيل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وذلك خلال شهر فبراير الحالي لتجنب الوقوع تحت طائله القانون.

الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية

يجب على جميع شركات الأموال تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا طبقا للقرار الوزاري رقم 744 لسنه 2018 على الرابط التالي،الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وتتلقى مأموريات الضرائب الإقرارات الضريبية في الفترة من أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس 2019 وذلك للأفراد، أما الأشخاص الاعتباريين يتم تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية أبريل 2019 وأن هذه الإقرارات هي عن السنة المالية المنتهية 2018.