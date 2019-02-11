فيديو سارة وكايا يثير جدل وسخرية النشطاء

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد يظهر فيه “كايا” وهو شاب أطلق فيديو ساخر عبر فيه عن حبه لفتاة مرتبط بها، يعلن رفض والدها زفافه من سارة.

وقال فى الفيديو:”مساء الخير ياجماعة مكنش عايز اتكلم وأنا في الحالة دي، أنا بقالي 3 سنين مرتبط انا وسارة وسابتني النهاردة،عشان الفلوس عشان متقدملها صنايعي ألومنتال”.

وأضاف:”أنا مش عارف ازاي ضغطوا عليها وهتوافق، بس أنا مش هنساها والله العظيم بحبك ياسارة، انسى أيه ولا ايه، والله العظيم ما هسيبك، عشان محدش هيشوفك غيري، ياريت تردي عليا لما اتصل بيكي، ومش هلبس التيشرت دا وانتي عارفه بالنسبالي ايه غير لما تردي عليا”.