كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بمسلسلات رمضان المقبل التي دخلت بلاتوهات التصوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل عدد من المسلسلات، بلاتوهات التصوير انتعاشة لافتة مع بدء العد التنازلي لموسم دراما رمضان المقبل، حيث استقبلت البلاتوهات خمسة أعمال مرشحة للعرض في رمضان.

ويأتي من أحدث المسلسلات التي دخلت بلاتوه التصوير "الملكة"، حيث استأنفت بطلته ياسمين عبد العزيز، التصوير بعد توقف خلال الفترة الماضية.

ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، أحمد العوضي، ومحمد عز، تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.

وتجسد ياسمين عبد العزيز في المسلسل دور مهندسة تتعرض لكثير من المواقف الصعبة خلال الأحداث، وهي زوجة لضابط شرطة ولديها ولد وبنت، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق.

وبدأ الفنان محمد رمضان، قبل أيام، تصوير المشهد الأول في مسلسله "زلزال" بنزلة السمان، وهو العمل الذي كتبه عبد الرحيم كمال ويخرجه إبراهيم فخر، وتشارك في بطولته حلا شيحة في أول ظهور لها بعد عودتها من الاعتزال الذي استمر 12 عاما.

ويصور المخرج إبراهيم فخر المشاهد الأولى من المسلسل على طريقة الفلاش باك في فترة التسعينيات، بعد زلزال دمر منزل بطل العمل ويتسبب في وفاة والده.

وبدأت الفنانة دنيا سمير غانم مطلع الأسبوع الجاري تصوير المشهد الأول من مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى اليوم، ويحرص صناع العمل على عدم تسريب فكرته لضمان عنصر المفاجأة للجمهور، ويمثل عودة لـ"دنيا" للسباق الرمضاني بعد غياب الموسم الماضي.

ويخوض الفنان أحمد فهمي أول تجربة للبطولة الدرامية المطلقة بمسلسل "بروفا"، الذي يبدأ تصويره في لبنان، الخميس المقبل، بمشاركة اللبنانية ماجي بوغصن، إخراج رشا شربتجي، ويتوقع تصوير أغلب المشاهد في لبنان.

وكانت آخر أعمال الدرامية أحمد فهمي "أنا شهيرة"، بطولة ياسمين رئيس، خالد زكي، أحمد فؤاد سليم، محمد علاء، وهو تأليف نور عبد المجيد، وإخراج أحمد مدحت.

وتواجدت الفنانة أمينة خليل مؤخرًا في مؤسسة "دار الهلال"، لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل "قابيل"، والذي تقدم خلاله شخصية جديدة لم يسبق أن قدمتها من قبل.

ويبدأ الفنان حسن الرداد، غدا الثلاثاء، تصوير مسلسله الجديد "الابن الـ13"، المقرر طرحه في رمضان، ويشارك في بطولته محمود البزاوي والفنانة سلوى خطاب، والمطرب محمود الليثى وآية سماحة وشيماء سيف، والمسلسل تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.